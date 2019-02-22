لبنان يرد على أنباء رفض سويسرا تسليم شحنة أسلحة له

نفى وزير الدفاع اللبناني، الياس بو صعب، يوم أمس الخميس، صحة الأنباء التي ضجت بها وسائل الإعلام بشأن فقدان أسلحة سويسرية كانت مقدمة للجيش اللبناني، معتبرا أن كل ما تناولته وسائل الإعلام هو غير دقيق وغير صحيح جملة وتفصيلا.

وفي حديث صحفي نقلته وكالة " النشرة " اللبنانية، قال بو صعب "أننا لن نسمح بأي إساءة يتعرض لها ​الجيش اللبناني،​ وعلى من يريد معرفة الحقيقة أن يسأل ​السفيرة السويسرية​ في لبنان".

وأشار بو صعب إلى أنه على من يطلق معلومات تسيء للجيش توخي الحذر".

إلا أن السفيرة السويسرية في لبنان أكدت في حديث أجرته معها قناة "LBCI" اللبنانية اتخاذ الحكومة السويسرية قرارا بمنع بيع الأسلحة إلى لبنان.

من جهته، أوضح الجيش اللبناني للقناة أنه لم يشتر يوما أية قطعة سلاح من سويسرا كما أنه لم يتلق منها أية هبة عسكرية.