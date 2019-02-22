مصر تطلب رسميا توضيحا من السعودية لأمر وصفته بـ"الصعب"

وأشار وزير الزراعة المصري، إلى أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، إذا كانت هناك رسائل مرفوضة، لافتا إلى أن جميع العينات التي تم سحبها من الأسواق المصرية أيضا أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وتم إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية لدى السعودية بكل هذه النتائج، وهو ما يعني انتفاء المسؤولية عن الصادرات المصرية من البصل فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، قد فرضت حظرا مؤقتا على استيراد سلعة البصل من مصر.
وزارة البيئه والمياه والزراعه تحظر البصل المصري مؤقتا بسبب تلوثه بالمبيدات pic.twitter.com/WGrLKhQM7S— يوسف🚻 اخبار الوظائف الصحيه (@cipralex99) January 18, 2019
وشدد وزير الزراعة المصري على أن القاهرة تحتاج من الجانب السعودي توضيحا علميا ومستنديا حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل تنفيذ برامج تضمن عدم حدوث أية مشكلات تتعلق بتصدير أية حاصلات زراعية إلى الخارج فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.
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