أئمة المساجد في الجزائر يحذرون من استغلال المساجد للفوضى

وأعلنت التنسيقية الجزائرية التي يترأسها جلول حجيمي، في بيان لها "نظرا لبعض الدعوات من هنا وهناك الداعية إلى استغلال واستعمال المساجد في حراك وحشد المواطنين للتعبير عن مواقف معينة والإدلاء بها وإظهار ما يرونه لذلك، فإنه يجب أن "ندعو عمار بيوت الله وروادها إلى تفويت الفرص على المغامرين بأمن وأمان الوطن وأن لا تجعل المساجد ميدانا للحراك والتوتر نحو المجهول"، وفقا لموقع "الحياة" الجزائري.
وفي الأخير طالب البيان الأئمة والدعاة عبر التراب الوطني إلى دعوة كل فئات المجتمع لنبذ العنف والتحلي بروح المسؤولية ورص الصفوف والوحدة الوطنية ومعالجة القضايا في أطرها القانونية ولو بأخطاء معينة بغية الحفاظ على استقرار البلاد.
وأعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري يوم 18 أبريل/ نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)