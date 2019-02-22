بعد شائعات مقتله... أمير سعودي يظهر مع الملك سلمان (صور)

استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الخميس، ابن أخيه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، مبددا شائعات سابقة عن توقيفه.

أظهرت صورة جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الملك سلمان والأمير عبد العزيز بن فهد وهما يبتسمان للكاميرا التي تصورهما في مشهد عكس علاقة وثيقة بينهما.

وقال مدونون سعوديون، إن الصورة التقطت خلال استضافة الملك لابن أخيه، فيما يبدو أنه لقاء لتهنئة نجل ملك السعودية الأسبق فهد بن عبد العزيز، بتعافيه من مرض خضع بسببه للعلاج طوال فترة غيابه التي استمرت أكثر من عام.

في ضيافة والده، وفي مساحة الحب الواسعة له في روح #الملك_سلمان

صور الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد تسرُّ الناظرين، وتُبهج الشعب، وتُغيظ الكارهين

خُلقنا متلاحمين وسنظل كذلك

"الله يديم المحبة" pic.twitter.com/z84ok8aYC7 — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) February 21, 2019

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، قد زارا ابن عمهما الأمير عبد العزيز بن فهد، في منزله بمدينة الرياض، الجمعة الماضية، لتهنئته بالعودة من رحلة علاج لم تتضح بعد تفاصيلها ونتائجها.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

وكانت تقارير صحفية إدعت مقتل الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء الحملة الأخيرة لمحاربة الفساد، والتي طالت عددا من الأمراء والوزراء السابقين في السعودية. ونفت الحكومة، متمثلة في وزارة الإعلام، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هذه الأنباء، مؤكدة أن الأمير عبد العزيز بن فهد، ما زال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، غاب الأمير عبد العزيز بن فهد، عن الظهور الإعلامي أو في المناسبات العامة، وتوقف عن التدوين في حسابه على موقع "تويتر"، كما اعتاد أن يفعل، بالتزامن مع شائعات وتكهنات عن توقيفه. وظهر بعد ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في صور التقطت بمنزله وبرفقة عائلته، فيما يبدو أنها استراحة من رحلة العلاج، قبل أن يغيب بعدها مجددا ويظهر الجمعة الماضية بينما يتوافد كثير من أقاربه وأصدقائه على قصره في مدينة الرياض لتهنئته بالعودة.