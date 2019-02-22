"قسد": استئناف محاولات إجلاء المدنيين من مناطق "داعش" شرقي سوريا

تحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء ما تبقى من المدنيين من آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي سوريا اليوم الجمعة، في تحرك ضروري قبل مهاجمة فلول التنظيم هناك أو إجبارها على الاستسلام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، القول إن "القوات ستحاول مجددا اليوم الجمعة إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني قدر أنهم لا يزالون داخل منطقة الباغوز".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye العراق يتسلم 150 من "داعش" كانوا معتقلين في سوريا لدى "قسد"

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تتوقع إكمال عملية الإجلاء، أمس الخميس، لكن لم يغادر أي من المدنيين.

وقال بالي "إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين، في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، أمس الخميس، أن عملية القضاء على آخر ما تبقى من حكم تنظيم "داعش" واجهت عقبة مؤقتة، بعد تأجيل إجلاء المدنيين المتبقين من آخر جيب للتنظيم شرقي سوريا.

وذكرت الوكالة أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تتعقب المتشددين على نحو مستمر على امتداد نهر الفرات، تحاصر الباغوز آخر جيب للتنظيم الإرهابي قرب الحدود العراقية، لكنها لا تريد شن هجوم نهائي إلى حين خروج المدنيين.