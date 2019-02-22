بالصور... الرأي العام اللبناني يسخر من توقيع وزيرة الطاقة الجديدة

أثار توقيع وزيرة الطاقة اللبنانية الجديدة، ندى البستاني، على أحد المستندات الرسمية سخرية الرأي العام اللبناني على موقع "تويتر".

قامت وزيرة الطاقة اللبنانية الجديدة في الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بتوقيع مستندات وملفات رسمية وإصدار قرارات، حيث سبب توقيع الوزيرة سخرية الرأي العام اللبناني خصوصا أن اللبنانيين شبوا التوقيع بشبكات الكهرباء في لبنان.

اللبنانيين فصلوا على توقيع وزير الطاقة اللبنانية #ندى_بستاني, ما علينا #لبنان من اكثر الدول الشرق اوسطية دين مقابل الناتج المحلي وصلت إلى 152% خلال 2017،, خلوها توقع تشخبط ما حولها شي تسويه pic.twitter.com/KtQZZ0gDcI — محمد العيد (@s77er) February 20, 2019

فعلق أحد المواطنين اللبنانيين على التوقيع قائلا "إن التوقيع هو بمثابة موضوع إنشاء مع مقدمة من 15 سطرا".

كيف استوحت وزيرة الطاقة إمضائها: pic.twitter.com/5rlDUUFW2R — Sari Rasheed (@sarirasheed) February 19, 2019

ومواطن لبناني آخر علق على التوقيع قائلا "كيف استوحت وزيرة الطاقة إمضائها" وأرفقها بصورة خاصة.