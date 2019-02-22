وسط انتشار للجيش الإسرائيلي... دعوات للنفير العام والزحف تجاه المسجد الأقصى

جدد مجلس الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، دعوته إلى جماهير الشعب الفلسطيني "للاحتشاد والزحف والنفير" إلى المسجد الأقصى وصلاة الجمعة فيه، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على باب الرحمة ومخططات التقسيم.

وقال المجلس على لسان رئيسه، عبد العظيم سلهب: إننا نؤكد دعوتنا لجماهير شعبنا المشاركة الواسعة والضرورية في نفير الأقصى اليوم، وإيصال رسالة حاسمة لسلطات الاحتلال مفادها أن الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه؛ بحسب وكالة "فلسطين اليوم".

© REUTERS / RONEN ZVULUN بقيادة وزير إسرائيلي... عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ودعت الهيئة الإسلامية المسيحية إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية في الأقصى، بأوسع مشاركة شعبية فلسطينية وعربية، اليوم، داخل القدس، وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى لرد تلك الاعتداءات.وأكدت الهيئة على "خطورة المرحلة التي تمر بها القدس، في ظل المزايدات الانتخابية الإسرائيلية، والتي وضعت القدس عنواناً لهذه المزايدات".وبدوره، قال عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى

إن شعبنا مصمم على توجيه رسالته القوية اليوم الجمعة إلى الاحتلال، وكل المطبعين العرب معه، مفادها أننا متمسكون في حقنا بالأقصى حتى النهاية، ولا يوجد في قاموسنا أو عقولنا كلمة اسمها التنازل عن متر واحد من الأٌقصى.

وأكد شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت بشكل مكثف في المدينة المقدسة، منذ ساعات الفجر، استعداداً للحراك الشعبي الفلسطيني والزحف الهادر تجاه الأقصى.

وأضاف شهود العيان أن القوات الإسرائيلية نصبت عشرات الحواجز الجديدة داخل القدس وعلى مداخلها، وبدأت بتفتيش دقيق وواسع لمئات السيارات، والتدقيق في هويات ركابها، بهدف تأخير وصولهم إلى المسجد الأقصى.