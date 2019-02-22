العراق... طيران التحالف يدمر أنفاقا ويقتل "ذئب مكحول"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف الدولي دمر أنفاقا لتنظيم "داعش" وقتل ما وصفته بـ"ذئب مكحول" شمالي محافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المديرية القول إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، قام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية استهدفت أنفاقا في جبال مكحول غرب قرية المسحك أسفرت عن قتل اثنين من الإرهابيين بينهم الملقب ب ذئب مكحول".

© AFP 2018 / AFP 2016 ناطق عسكري: 31 قاعدة أمريكية في العراق منها 7 للطائرات ومحطات استخبارية

وأضافت أن "ذئب مكحول، هو أحد الذين قاموا بقتل الأشقاء الثلاثة الذين كانوا يقومون بجمع الكمأ قبل عدة أيام".

وذكرت "السومرية نيوز" أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تعمل وبجهد مكثف بتقديم المعلومات الاستخبارية للقوات الأمنية وقوات التحالف الدولي عن أماكن التي توجد فيها فلول داعش".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش". لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.