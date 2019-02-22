العراق يسلم الكويت رفات 300 أسير

وأكد قائد شرطة البصرة رشيد فليح، وهو عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، في تصريح لوسائل إعلام، أنه "تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت"، وفقا لموقع "السومرية".
وتابع فليح "عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، ومؤخرا أجريت في محافظة ذي قار جنوبي العراق"، منوها إلى أن "عدد المفقودين الكويتيين في العراق الذين قتلهم النظام الصدامي يبلغ نحو 613 شخصا".
فيديو / قائد شرطة البصرة: صدام حسين قتل 613 أسير كويتي ، عثرنا على رفات 300 ونبحث عن البقية.#العبدلي_نيوز #الطاغية_صدام_حسين #الكويت_العراق#رفات_الأسرى#الاعياد_الوطنية #العيد_الوطني_الكويتي pic.twitter.com/oue9N7NCIi— العبدلي نيوز (@alabdleNEWS) February 21, 2019
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هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث، بهدف حل مسائل المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى، منذ عام 1991.
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، عقب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي غزا الكويت عام 1991.
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