حاكم الشارقة يطلق جائزة للشباب هي الأولى من نوعها في العالم العربي

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال حاكم الشارقة خلال حفل إطلاق الجائزة، إن الدعم المقدم من خلال الجائزة لا يقتصر على إمارة الشارقة وحدها، بل في دولة الإمارات العربية المتحدة كلها، حيث يتم تحفيز الجميع على التميز، وبذل الجهود الخلاقة، لدفع عجلة التقدم والتجديد، في كل المجالات.

وشدد على تشجيع التميز في جميع المجالات، والحث على دخول القطاعات المختلفة، التي تتناسب مع ميول ومواهب الشباب، بما يساعد على الإبداع وبذل أكبر قدر من الطاقة.

وتفتح الجائزة أبواب المشاركة للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 حتى 18 عاماً، من كافة الجنسيات المقيمين في دولة الإمارات، في دورتها الأولى لهذا العام، على أن يتم إتاحة الفرصة في المستقبل للمشاركين من مختلف دول العالم.

وتتمحور الجائزة حول الدمج بين المعرفة الأكاديمية والموهبة والإرادة والمهارات، من خلال التعلم الذهني والجسدي والمعنوي، وذلك بهدف بناء جيل يمتلك من القدرات ما يؤهله لمواكبة مختلف المتطلبات الحياتية، وخدمة المجتمع في النواحي الاجتماعية والثقافية والمادية، بتفعيل مبدأ الإنسان الفعال في المجتمع.

وتنقسم "جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" إلى ثلاثة مستويات، هي المستوى الذهبي/ والمستوى الفضي، والمستوى البرونزي، حسب متطلبات ينجزها المشارك لأقسام محددة وهي: المغامرة والتطوع والمهارات والهوايات.