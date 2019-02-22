وافد عربي يعثر على سلاح بالقرب من الشاطئ في الكويت

توجهت قوات الأمن الكويتية إلى الشاطئ، بعد ورود بلاغ من قبل وافد عربي يفيد بوجود سلاح ناري وذخيرة داخل حقيبة.

وفي التفاصيل، بحسب موقع "أمن ومحاكم" الكويتي، فإن مقدم البلاغ (لبناني) أفاد أنه وبينما كان يقوم بالصيد على الشاطئ لاحظ وجود جسم غريب عبارة عن حقيبة وقد عثر بداخلها على حقيبة أخرى صغيرة فيها سلاح ناري وذخيرة.

وبناء على البلاغ إلى مخفر ميدان حولي، توجه ضابط المخفر إلى المكان حيث كان المبلغ بانتظاره وتم إبلاغ العمليات وحضور خفر السواحل وجرى فحص الحقيبة من قبلهم.

سلاح ناري وذخيرة داخل حقيبة على الشاطئ https://t.co/DSFvDIQyZ3 pic.twitter.com/14a3YS0nae — أمن ومحاكم (@mediacourt) February 22, 2019

وتم تسليم الحقيبة وما تحتويه من ذخيرة وسلاح إلى قسم الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية.