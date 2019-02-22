الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة في القصر الملكي

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانا عاجلا من الديوان الملكي السعودي، أكدت فيه وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/EtLa5VJMb4 — واس (@spagov) February 22, 2019

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وأشار الديوان الملكي في بيانه إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأميرة الراحلة بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.