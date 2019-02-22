طيران التحالف يقصف معسكرا في صنعاء

شن طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، قصفاً على محافظة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة- سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ غارة على معسكر جربان في منطقة عَمِدْ بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بغارة أخرى قرية عافش في مديرية بلاد الروس التابعة لمحافظة صنعاء.

وينفذ التحالف العسكري العربي، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وتعلن الجماعة بشكل متواصل عن استهداف مواقع تابعة للجيش اليمني والجيش السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا ضدها دعما للجيش اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مواقع سيطرت الجماعة عليها في كانون الثاني/يناير 2015.