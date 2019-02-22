"فيسبوك" تبحث رعاية الملتقيات الدولية مع الخارجية التونسية

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع الخبير الدولي في المعلوماتية ومدير شؤون السياسات العامة في منطقة شمال أفريقيا لمؤسسة فيسبوك خالد قوبعة.

وناقش الجيهناوي وقوبعة، خلال لقاء اليوم الجمعة 22 فبراير/ شباط، سبل دعم التعاون بين تونس ومؤسسة "فسبوك"، خلال الاستحقاقات الإقليمية والدولية الكبرى، التي ستحتضنها تونس خلال الفترة القادمة، ومنها الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، والقمة الفرنكوفونية.

© Sputnik . Natalia Seliverstova تقرير: أمريكا تتفاوض مع فيسبوك بشأن غرامة بمليارات الدولارات

وأشار الجيهناوي إلى الدور الكبير الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف التطبيقات الإلكترونية في حياة الأفراد والمجتمعات، وتأثيراتها على توجهات الرأي العام.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، شدد على أهمية إرساء التعاون بين تونس والمؤسسة، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتيحها، خاصة في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي، ودعم المؤسسات الناشئة.

وأكد الوزير ضرورة التصدي للمحتويات العنيفة والمتطرفة، التي تبث على مختلف المواقع، خاصة في ظل سعي بعض الأطراف لتوظيفها، لاستهداف أمن الشعوب والمجتمعات واستقرار الدول.

فيما أكد خالد قوبعة، استعداد مؤسسة فيسبوك والتطبيقات التابعة لها مثل "واتسآب" وإنستغرام و"وماسنجر"، وما تمتلكه من خبرات وكفاءات للمساهمة في إنجاح التظاهرات والاستحقاقات الكبرى التي تنظمها تونس خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى الشركة على التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف، لمراقبة المحتويات العنيفة ومنع توظيف مواقعها وتطبيقاتها لنشر التطرف والحث على الكراهية.