توجيه عاجل... ولي العهد السعودي يستدعي طائرة إسعاف

ووجه ولي العهد السعودي بنقل رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السعودية، فهد العبد الكريم بطائرة إخلاء طبي إلى #الرياض بعد تعرضه لوعكة صحية.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يزور رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية فهد العبدالكريم الذي تعرض لأزمة صحية في بكين، ويوجه بنقله بالإخلاء الطبي إلى الرياض. pic.twitter.com/JxTh0F6e3b— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 22, 2019
وزار الأمير محمد بن سلمان، فهد العبد الكريم في بكين، واطمأن على صحته في غرفته بالمستشفى.
ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، أمس الخميس 21 فبراير / شباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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