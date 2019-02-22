بالفيديو... "أنت ملك"... كلمات لمن وجهها ماجد المهندس من العلا

أحيا المطرب العراقي، ماجد المهندس، آخر حفلات مهرجان شتاء طنطورة، مساء اليوم الجمعة، والمقام في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية.

وفي بداية حفله، الذي كان مخصصا لتكريم المطرب الكويتي، عبد الكريم عبد القادر، قال ماجد المهندس لجمهوره: "يسعدني أن أكون في العلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، وعبد الكريم عبد القادر عملاقنا ومدرستنا في الفن".

#ماجد_المهندس_في__العلا

يسعدني أن أكون في #العلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، و #عبدالكريم_عبدالقادر عملاقنا ومدرستنا في الفن. pic.twitter.com/JW2DcmRjHI — روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 22, 2019

واختتم ماجد المهندس حفله في العلا، بأغنية "أنت ملك"، وتقول كلماتها: "أنت ملك من قبل لا تصبح ملك.. وأنت الذي تأمر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كله إلك.. وأفعالك تحير شعوب تعدها يا سيدي من آخرك لين أولك.. نرفع قصايدنا حياة ونردها".

ماجد المهندس يختتم حفله في مهرجان #شتاء_طنطورة بانشودة #انت_ملك



انت ملك من قبل لا تصبح ملك.. وانت اللذي تامر وشعبك قدها

الدار دارك والوطن كله الك.. وافعالك تحير شعوب تعدها

يا سيدي من أخرك لين اولك.. نرفع قصايدنا حياة ونردها#ماجد_المهندس_في_العلا#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/5Upuo64PWI — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) February 22, 2019

​واختتم مهرجان "شتاء طنطورة" فعالياته، اليوم الجمعة، بعد أن نظم حفلات فنية لكبار الفنانين العرب والعالميين، مثل ياني وعمر خيرت وماجدة الرومي، واستضاف سياحًا من مختلف دول العالم في إطار سعي البلاد للتحول إلى قبلة سياحية.