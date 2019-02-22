بالفيديو... تخريج دورة صاعقة لعدد من الضباط السوريين

أنهى عدد من الضباط السوريين دورة الصاعقة بعد انتهاء فترة تدريبهم بنجاح، بحضور عدد من كبار الضباط.

نشرت وكالة "سانا" السورية فيديو يظهر احتفال بمناسبة تخريج دفعة جديدة لدورة الصاعقة من الضباط الجدد بحضور عدد من كبار الضباط بينهم اللواء مدير الإدارة السياسية.

© Sputnik . Morad Saeed بالفيديو... ضباط الجيش السوري يرسمون أجمل لوحة في حفل تخرجهم

أقيم الاحتفال بعد الانتهاء من فترة التدريب للخريجين بنجاح، حيث تلقوا مختلف أنواع العلوم العسكرية والقتالية والمهارات البدنية التي تؤهلهم للمرحلة المقبلة.

تضمن الاحتفال عروضاً عسكرية ورياضية للخريجين، أظهروا من خلالها قدراتهم القتالية وكفاءتهم العالية، التي طوروها خلال فترة التدريب، كما تضمن أيضاً بياناً عمليّاً يحاكي ظروف المعركة الحقيقية لمواجهة المخاطر الإرهابيّة.

وقدّم المدرّبون المشرفون على الدورة شرحاً مفصّلاً عن التدريب النظري وكيفيّة استخدام السلاح الحديث، الذي تلقّوه بالقاعات وحقول التدريب.

وألقى اللواء مدير الإدارة السياسية كلمة شكر من خلالها الجهود التي بذلت لتعطي جنوداً بكفاءة عالية يلبون نداء البلاد ويدافعون عنها في مواجهة المخاطر.

وأكّد اللواء رئيس هيئة التدريب على كفاءة الخريجين وأشاد بهم وبجهودهم التي بذلوها خلال فترة التدريب، داعياً إلى أن يكونوا مثالاً يحتذى به بالعزيمة والإصرار.