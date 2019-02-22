توجيهات عاجلة من وزير الطيران المصري قبل القمة العربية الأوروبية

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني المصري، مطار شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العربي الأوروبي، والمقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير/شباط الجاري.

وتضمنت الجولة تفقد صالة السفر والوصول، ومتابعة حركة الركاب، والتي تشهد تزايدا ملحوظا في ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلىي مصر، فضلا عن انتظام حركة التشغيل في المطار.

وتابع الوزير المصري سير العمل في مهبط الطائرات وبرج المراقبة، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، وكاميرات المراقبة ومنطقة الأسوار الخارجية للمطار.

وبحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، وجه الوزير يونس المصري برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال ضيوف مصر، في المؤتمر العربي الأوروبي، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، وتكوين فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار، والتنسيق التام لتقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمر.

وينعقد المؤتمر العربي الأوربي بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء ووزراء من الدول العربية والأوربية، وجامعة الدول العربية.