نائب الحريري: لا بد من إعادة النازحين لسوريا بشكل عاجل

قال غسان حصباني نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إن النقاشات التي دارت بين أعضاء الحكومة بشأن عودة العلاقات مع سوريا، اتسمت بالتباين، ما بين التأييد والرفض، وضرورة الالتزام ببيان الحكومة، وسياسة النأي بالنفس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، تحت رعاية المجتمع الدولي، بما يضمن توفير المناخ المناسب لعودتهم وتأمينهم، بحيث تكون العودة كاملة وسريعة، والتأكد من عدم النزوح مجددا إلى لبنان.

© REUTERS / Aziz Taher سوريا وإسرائيل وملف النازحين... عقبات في وجه الحكومة اللبنانية الجديدة

وتابع أنه لا يجب الربط بين التسوية السياسية وعملية إعادة النازحين، وأن الأمر يتطلب توفير الضمانات الأمنية، وتوفير المساعدة للبنان بنقلهم إلى الداخل السوري في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه يتحدث برؤية سياسي مستقل وليس بالضرورة بلسان الحكومة اللبنانية.

إجماع على العودة

واستطرد أن الحكومة اللبنانية تعمل على وضع السياسة العامة مجتمعة، وأن الجميع متفق على ضرورة عودة النازحين بشكل كامل، إلا أن بعض القوى السياسية تحاول تصدير صورة بالاختلاف على الأمر.

وشدد على ضرورة المقاربة الجدية بين بعض الدول المعنية، ووضع رؤية جادة لتنفيذ العملية بشكل يضمن السلامة للأطراف كافة.

وفي سياق مختلف، أوضح حصباني أن رفع السعودية لحظر السفر إلى لبنان يمثل انعكاسات إيجابية على القطاع الاقتصادي وعلى الاستثمار بشكل عام في لبنان.

خلاف حكومي

ونقل موقع "لبنان 24"، عن مصادر مطلعة، كواليس جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس الخميس، مؤكدة أن الرئيس اللبناني رفع الجلسة بعدما "ضرب بيده" على الطاولة، وقال إنه من يعرف مصلحة لبنان.

وقال الموقع اللبناني، إن ما وصفه "الاشتباك الحكومي" الأول، أظهر "أن هناك فريقين معترضان على مسار الأمور السياسية وغير السياسية في مجلس الوزراء، الطرف الأول هو حزب القوات، الذي فتح النقاش حول التنسيق مع سوريا، والذي كان نقاشه أكثر حدة، أما الطرف الثاني هو الحزب الاشتراكي، الذي لا يبدو أنه يتجه إلى التصعيد بل إلى الاحتواء.