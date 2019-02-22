الحوثي يعلق على قرارات البشير الصادمة

علق رئيس اللجنة الثورية العليا، بجماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة 22 فبراير/شباط، على قرار الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشأن حل الحكومتين وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم، في خطاب تاريخي تعطيله نظر البرلمان السوداني في تعديلات دستورية كانت ستسمح له بالترشح مرة أخرى في رئاسة البلاد.



© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah البشير يتنحى عن رئاسة الحزب الحاكم ويحل الحكومتين ويعلن الطوارئ

وبتلك الطريقة، أعلن البشير تركه حكم البلاد، بعد عام من الآن، حيث تنتهي فترته الرئاسية بحلول عام 2020.

وفاز البشير بنسبة 94% بأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان من عام 2015، وكانت هناك محاولات لتعديل الدستور من أجل ترشحه مجددا في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2020.

وجاء الخطاب، بعد خروج تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، منها بري وشمبات والديم.

وفي هذا الصدد قال محمد علي الحوثي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إعلان البشير تخليه عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم تأكيدا منه على عدم الاستطاعة على إدارة الحزب، أو على عدم القبول ببقائه من قبل الأعضاء للحزب. وفي كلا الحالتين فإنه اعتراف بعدم استحقاقه للبقاء في سدة الحكم، وأن الشعب السوداني المطالب برحيله أولى بالاستجابة والتنحي من حزبه".

وأضاف الحوثي، "كلمة البشير لاتلبي تطلعات الشارع، فما تحدث عنه هو عبارة عن مناورة غير مجدية أمام المطالب السياسية الحزبية".

اعلان البشير تخليه عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم تاكيدا منه على عدم الاستطاعة على ادارة الحزب او على عدم القبول ببقائه من قبل الاعضاء للحزب وفي كلا الحالتين فانه اعتراف بعدم استحقاقه للبقاء في سدة الحكم وان الشعب السوداني المطالب برحيله اولى بالاستجابه والتنحي من حزبه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وتابع الحوثي، "بدلا من الاستجابة له — أي الشعب — أعلن حالة الطوارئ، والتي هي في الأساس تدل على خوف البشير من الاحتجاجات المناهظة وغد سنسمع ردة الشعب".

واختتم رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله"، "أعتقد أن كل ما قاله البشير ليست إلا فقاعة لامتصاص غضب الشارع".



كلمةالبشير لاتلبي تطلعات الشارع فماتحدث عنه هو عبارةعن مناورةامام المطالب السياسيةالحزبيةلاتجدي

بينماالشعب بدلا من الاستجابه له اعلن حالةالطوارئ والتي هي في الاساس تدل على خوف البشيرمن الاحتجاجات المناهظةوغدسنسمع ردةالشعب

اعتقد ان كل ما قاله البشير ليست الافقاعةلامتصاص غضب الشارع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وأعلن البشير، اليوم، حل حكومة الوفاق الوطني، وجميع حكومات الولايات في السودان، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية.

وأيضا فرض البشير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر، بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء، إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

وسجل الجنيه السوداني الخميس تراجعا قياسيا امام الدولار بالغا 71 جنيها في التعاملات النقدية مقابل 90 جنيها للتعامل الآجل (الشيك).