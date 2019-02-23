بالفيديو... وزيرة الطاقة اللبنانية تفاجئ موظفيها وتؤنب اثنين بسبب الدخان

قامت وزيرة الطاقة اللبنانية الجديدة، ندى البستاني، بزيارة مفاجئة لمقر الوزارة في بيروت حيث تفقدت سير العمل في أقسام ومكاتب الوزارة واستمعت إلى الموظفين ومتطلباتهم.

© REUTERS / HANDOUT بالصور... الرأي العام اللبناني يسخر من توقيع وزيرة الطاقة الجديدة

وانتشر على وسائل التواصل الإجتماعي و "يوتيوب" مقطع فيديو لحظة وصول وزيرة الطاقة إلى الوزارة في بيروت وتفقدت سير عمل الموظفين فيها.

وأظهر المقطع قيام الوزيرة بتبادل الأحاديث مع رؤساء الأقسام والموظفين، واستمعت إلى ملاحظاتهم وطلباتهم.

وكان لافتا خلال جولة الوزيرة على الأقسام، تنبّهها إلى قيام موظفة بالتدخين داخل الغرفة، وقالت: "بعتقد مش مسموح التدخين بالمؤسسات العامة… هول الأشياء ولو انتبهو لها".