أحدث صورة لـ"الأمير النائم" منذ 14 عاما... وأميرة سعودية تظهر معه

الأميره منى"شفاها الله في زياره لحفيدها الأمير الوليد بن خالد بن طلال"شفاه الله وبجانبها أبنها الأمير خالد بن طلال لا تنسونهم من دعائكم ‏ # (الْلَّهُمَّ يَامَالِكُ الْمَلِكُ وَيَاوَاسِعَ الْعَطَاءِ يَاحَيُ يَاقَيُّوْمُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِنِّيَ أَسْأَلُكَ فِيْ هَذَا اليوم الفضيل ان تشفيهم شفاءً لا يغادر سقماً يارب

A post shared by صور خاصه لاسرة ال سعود ❤ (@alsaud_1111) on Feb 22, 2019 at 2:32am PST