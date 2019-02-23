الملك سلمان يغادر المملكة لأول مرة منذ 2017

يصل العاهل السعودي الملك سلمان بعد عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.

وزعمت صحيفة "عكاظ"، أنها علمت بشأن الزيارة من مصادر مطلعة.

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا؛ من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.

وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.

يذكر أن الملك سلمان لم يغادر المملكة في أي زيارة خارجية، منذ زيارته إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.