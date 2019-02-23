"أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع في صنعاء بعد معارك مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السيطرة على عدة مواقع في صنعاء عقب معارك مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad "أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز 4 سفن نفطية

وأفادت قناة " المسيرة " التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "مقاتلي الجماعة نفذوا اليوم السبت، عمليات هجومية استهدفت مواقع للجيش اليمني في جبهات حريب والقرن والضبوعة بمديرية نهم شرق صنعاء توجت باستعادة عدد منها". وأضافت أن العمليات الهجومية أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 30 جنديا من الجيش اليمني.

وكانت الجماعة الحوثية، أعلنت، أمس الجمعه، استعادة مواقع من سيطرة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وقالت إن مقاتليها نفذوا عملية عسكرية استهدفت الجيش اليمني في منطقة فضحة في جبهة ناطع شرق البيضاء، مضيفة أن العملية أسفرت عن سيطرة الجماعة على عدد من المواقع.

وتعلن جماعة "أنصار الله"، بشكل متواصل عن استهداف مواقع تابعة للجيش اليمني والجيش السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا ضدها دعما للجيش اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مواقع سيطرت الجماعة عليها في يناير/كانون الثاني 2015.