لم يخافوا من "قسد"... تجمع عشائري في القامشلي دعما للجيش السوري (صور)

تجمع عدد من وجهاء قبيلة الشرابيين ووجهاء عشائر عربية أخرى في مدينة القامشلي دعما للجيش العربي السوري والتنديد بـ"الاحتلال الأمريكي غير الشرعي في سوريا".

ذكرت وكالة "سانا" أن مدينة القامشلي في محافظة الحسكة اليوم تجمعا وطنيا أقامته قبيلة الشرابيين بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في المحافظة.

© Sputnik . Nour Melhem مجزرة القامشلي... فصائل كردية تلبس رداء "النصرة"... انتظروا الجيش السوري

وأكد المشاركون على "على وحدة سوريا أرضا وشعبا والوقوف خلف الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب حتى تطهير كامل ترابه".

وندد المشاركون في التجمع الذي أقيم في حارة طي بالمدينة بالتهديدات التركية بالهجوم على شمال شرق سوريا، وأكدوا أن:

"سوريا ستبقى عصية على الأعداء وصمودها في وجه العدوان أصاب أعداءها من الدول والأنظمة الراعية للإرهاب باليأس والإحباط وساد في صفوف أدواتهم المأجورة في الداخل حالة من الخذلان والتخبط" مشيرين إلى أن "التهديدات التي يطلقها الإخونجي أردوغان بشن عدوان على الأراضي السورية وإقامة منطقة آمنة هي دليل جديد على الإفلاس وفشل المؤامرة على سوريا".

وأصدر المشاركون بيانا أكدوا فيه "رفضهم للوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية وكل أشكال المؤامرات والخطط الخبيثة الرامية إلى تقسيم سوريا".

وأشار البيان إلى "أهمية التنسيق الدائم مع القبائل في الجزيرة السورية وكل المكونات الوطنية على امتداد جغرافيا الوطن لما فيه مصلحة الوطن".

وتخضع المناطق في شمال شرق سوريا لسيطرة قررتها قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن والتحالف الدولي، والتي يشكل الأكراد عمودها الفقري، في شمال البلاد، للإدارة الذاتية تابعة لمجلس سوريا الديمقراطية.