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15:01 23 فبراير/ شباط 2019
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    الرئيس السوداني عمر البشير

    سياسي سوداني: سقف المطالب لن يتراجع وقرارات الرئيس تزيد التظاهرات

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    قال خالد التجاني، رئيس تحرير صحيفة "إيلاف" السودانية، إن خطاب الرئيس عمر البشير الأخير، لم يلق استحسان الشارع.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن سقف المطالب المرفوعة تتعلق برحيل النظام بشكل كامل، وأن الخطاب الذي قاله الرئيس البشير، أمس الجمعة، لن يؤثر على الشارع السوداني وموقف المعارضة من استمرار التظاهرات.

    الحوار الوطني

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    البشير يعلن ترك حكم السودان بعد عام
    وتابع التجاني أن المبادرة التي طرحت بشأن الحوار الوطني لن يتجاوب معها الشارع، أو المعارضة، خاصة أن بعض الأزمات لم تجد لها الحكومة أية حلول، وهو ما يعني أن الإقالة لن تغير من الواقع أي شيء، وهو ما يشير إلى المزيد من التصعيد في الشارع السوداني.

    وأشار إلى أن الحكومة فشلت في احتواء التظاهرات أو قمعها خلال الفترة الماضية، وأن الشارع سيزداد تمسكا بمطالبه، إلا أن ما يثير التخوفات هو الاستجابة المتأخرة لمطالب الشعب، وهو ما قد يكلف السودان الكثير على المستويات كافة، "حسب قوله".

    أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، اليوم السبت، قرارات جمهورية بتعيين ستة وزراء اتحاديين، و18 واليا ينتمون إلى الجيش والشرطة والأمن لتسيير أعمال الحكومة.

    وبالأمس، أعلن البشير في خطاب تاريخي، تعطيله نظر البرلمان السوداني في تعديلات دستورية، كانت ستسمح له بالترشح مرة أخرى في رئاسة البلاد.

    قرارات البشير

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    البشير يعين حكومة تصريف أعمال و18 حاكما للولايات كلهم من العسكريين
    وبعد هذا الإعلان سيتوجب على البشير تركه حكم البلاد بعد عام من الآن، حيث تنتهي فترته الرئاسية بحلول عام 2020.

    ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

    ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70%، وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, البرلمان السوداني, عمر البشير, السودان
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