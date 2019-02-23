قيادي كردي سوري يسرق آلاف الدولارات ويهرب مع عناصره إلى العراق

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصادر محلية أن "القيادي في الميليشيات الكردية المدعو "أوركيش" هرب بعد سرقته مبلغ 20 ألف دولار وبرفقته 16 عنصرا من عناصر الميليشيات الكردية، عن طريق أحد المعابر غير الشرعية مع العراق، في محيط بلدة اليعربية الحدودية "شمال شرق الحسكة 160 كم" بمساعدة مهربين هناك.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وأرياف الرقة والحسكة ودير الزور التي تعتبر من أغنى المناطق في سوريا بالثروات الباطنية.
ويعتزم الجيش السوري تحرير منطقة شرق الفرات من التنظيمات المتمردة على الدولة السورية ولك بعد تحرير محافظة إدلب من التنظيمات المتشددة.
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