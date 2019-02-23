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16:50 23 فبراير/ شباط 2019
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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    أول حدث يجمع الملك سلمان بمسؤول مغربي منذ الأزمة الأخيرة

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    يترأس رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وفد بلاده إلى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي تنطق في منتجع شرم الشيخ المصري غدا الأحد.

    EU - League of Arab state
    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    انطلاق القمة "العربية - الأوروبية" في شرم الشيخ غدا
    وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، اليوم السبت، أنه "بتكليف من الملك محمد السادس يتوجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى شرم الشيخ بمصر حيث سيترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال القمة"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

    وأشار البيان، إلى "أنه من المنتظر أن يشارك في أعمال القمة، التي تتواصل على مدى يومين، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات العربية، عددا من زعماء دول الاتحاد الأوروبي".

    وتشهد القمة حضورا كبيرا من الجانبين العربي والأوروبي يصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الجانبين. ويترأس جلسات القمة من الجانب العربي رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، ومن الجانب الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.

    كما يحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي غادر المملكة اليوم، متوجها إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.

    ويعتبر هذا أول التقاء سعودي مغربي، منذ الأزمة الأخيرة التي فجرتها وكالة "أسوشييتد برس"، عندما نقلت عن مسؤولين حكوميين (لم تسمهم)، أن المغرب انسحب من التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية.

    وأضافت الوكالة، أن المغرب استدعى سفيره لدى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات بعدما بثت قناة العربية فيلما وثائقيا أغضب المغرب لأنه يدعم جبهة "البوليساريو" التي ترى أن سيادة المغرب على الصحراء "استعمار".

    وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
    © REUTERS / Denis Balibouse
    المغرب يكشف تفاصيل جديدة بشأن استدعاء سفيريه من السعودية والإمارات (فيديو)
    ورغم أن السفير المغربي لدى السعودية أكد بنفسه خبر الاستدعاء "للتشاور"، في تصريحات مع موقع مغربي، نفى وزير الخارجية ناصر بوريطة ذلك الكلام، وقال إن "الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية".

    والقصة كما ترويها الوكالة الأمريكية، تقول إن العلاقة متوترة بين البلدين منذ أن صوتت السعودية لغير صالح المغرب في ملف استضافة كأس العالم 2026.

    ونتيجة لهذا التوتر، بدأ المغرب يقاطع اجتماعات التحالف لأنه اعتبر تصويت السعودية لصالح الملف الثلاثي بين أمريكا وكندا والمكسيك "خيانة"، واستمر التوتر غير المعلن، إلى أن خرج وزير الخارجية المغربي على قناة الجزيرة متحدثا عن أن مشاركة المغرب في اليمن "تغيرت".

    بعدها بثت قناة "العربية" فيلما وثائقيا، يدور حول الصحراء المتنازع عليها، ويدعم وجهة نظر جبهة البوليساريو التي تدعي أن المغرب غزاها بعد أن غادر المستعمرون الإسبان في عام 1975، وهو أمر لا يتهاون فيه المغرب مع أي دولة، إذ يقاطع أي دولة تتبنى وجهة النظر هذه. عندئذ استدعى المغرب سفيره للتشاور، وفقا لرواية الوكالة الأمريكية.

    انظر أيضا:

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