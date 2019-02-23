التضخم السنوي في الجزائر يهبط إلى 4.2 %

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن التضخم السنوي في الجزائر هبط إلى 4.2 بالمئة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة مع 4.3 بالمئة في الشهر السابق مع انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

وعلى أساس شهري، هبط مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة في يناير كانون الثاني، وفقاً للبيانات التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA بالفيديو... مظاهرات تجتاح ولايات الجزائر ضد ترشح بوتفليقة الخامس

ويتزامن الانخفاض مع بدء التجهيز للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وأعلن بوتفليقة (81 عاما) ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل/نيسان سعيا لفترة رئاسية خامسة، ويتوقع مراقبون فوز بوتفليقة في الانتخابات، وفقا لوكالة " رويترز ".

وأكد الرئيس الجزائري في وقت سابق أنه لم يعد بنفس القوة البدنية التي كان عليها ولم يخف هذا يوما على شعبه، وأضاف "كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد".