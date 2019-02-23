قوات الحزام الأمني تسيطر على مواقع لـ"القاعدة" جنوبي اليمن

سيطرت القوات اليمنية الحكومية بدعم من قوات التحالف العسكري العربي، اليوم السبت، على مواقع لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن.

© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI أوضاع اليمن تتحكم في مصير تسليم الأسلحة الألمانية إلى السعودية

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، أحكمت السيطرة على وادي عومران في مديرية مودية شرق أبين، عقب اشتباكات مع عناصر تابعة لـ"القاعدة"، ساند خلالها طيران التحالف القوات الحكومية بشن غارات على أوكار التنظيم الإرهابي.

وأشار المصدر إلى استمرار الحزام الأمني في ملاحقة عناصر "القاعدة" التي فرت إلى جبال الوادي.

وكانت قوات الحزام الأمني أطلقت اليوم السبت، بإسناد من قوات التحالف العربي، حملة عسكرية لتطهير مناطق في محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا).