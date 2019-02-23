البشير يعين محمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء

عين الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، محمد طاهر إيلا، والي إقليم الجزيرة، رئيسا للوزراء، وذلك بعد تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن "رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين السيد دكتور محمد طاهر ايلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي".

#السودان #سونا| اصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مرسوماً جمهورياً بتعيين السيد دكتور محمد طاهر ايلا رئيساً لمجلس الوزراء القومي. pic.twitter.com/4pV8Kzlrx9 — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) February 23, 2019

​وكان البشير قد أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع.

وأعلن البشير، أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".

ويشهد السودان احتجاجات، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر، بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء، إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.