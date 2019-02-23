قطر تعلن عن تعاون عسكري مع السودان

الخرطوم — سبوتنيك. وقال العطية، في تصريحات للصحافيين عقب لقاءه الرئيس السوداني عمر البشير في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم اليوم السبت، "أطلعنا الرئيس البشير على واقع العلاقات المتعلقة بالتعاون في مجال الدفاع والمشروعات التنموية بين البلدين".

وأضاف العطية:

"أيضا تحدثنا عن الدعم المستمر لاتفاقية دارفور وإمكانية تسريع الإجراءات المتبقية في هذا المجال".

تأتي زيارة العطية إلى الخرطوم، التي بدأت مساء أمس الجمعة، كمبعوث من أمير دولة قطر الشيخ تميم الشيخ حمد ال ثاني، لتنشيط عملية إعادة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية التي كانت من المفترض أن تجرى بالعاصمة القطرية الدوحة في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها تأجلت بسبب الأحداث الأخيرة التي جرت في البلاد.

ويشار إلى أن دولة قطر قامت بوساطة في الصراع العسكري بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية بغرب السودان، واستطاعت جمع الحكومة وبعض الحركات المسلحة لتوقيع اتفاقية في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور عام 2011.