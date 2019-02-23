وزير جزائري يتحدث عن "التهميش والتشهير" في بلاده

كشف وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن 5 أساسيات في السياسة الجزائرية.

وقال مساهل في محاضرة له بالمعهد الهولندي للعلاقات الدولية، إن "الركائز الخمسة التي تستند إليها السياسة الجزائرية احترام وترقية حقوق الإنسان والالتزام بفضائل الحوار من أجل تسوية الخلافات والنزاعات وكذلك اللجوء إلى سياسات الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي يقودها والقناعة بأن الديمقراطية هي داء للخطابات المتطرفة والطائفية بالإضافة إلى تطبيق سياسة قضاء على الراديكالية تقوم على ترقية المرجعية الدينية الوطنية المتمثلة في الإسلام المعتدل والوسطية وحماية مكونات الهوية الوطنية-الإسلام والعروبة والأمازيغية-ضد أي استغلال مع مكافحة الخطاب المتطرف والطائفي إلى جانب المكافحة الدائمة و المنظمة لعوامل التهميش والإقصاء على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وضد اللامساواة الاجتماعية"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

© AP Photo / Toufik Doudou التضخم السنوي في الجزائر يهبط إلى 4.2 %

وأشار مساهل إلى العدد "الضئيل جدا" للإرهابيين الجزائريين الذين ينضمون في صفوف الجماعات الارهابية، مؤكدا أنه "بالرغم من نجاح المقاربة الجزائرية، لا بد من توخي اليقظة لأن آفة الارهاب تتجدد بسرعة".

وشدد وزير الخارجية الجزائري على "ضرورة تنبي مقاربة تاريخية من أجل تحقيق والمحافظة على السلم والاستقرار في المنطقة".

وفي هذا الإطار، قال الوزير إن "هذه المقاربة يجب أن تركز على الجوانب الأمنية وتلك التي تتعلق بالحوكمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة كل أشكال التهميش والتشهير".