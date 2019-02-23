"أنصار الله" يصدون هجومين للجيش اليمني ويقصفون مواقع لقوات سعودية

صد مقاتلو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجومين شنهما الجيش اليمني على مواقعهم في عسير، وأوقعوا قتلى ومصابين في صفوف القوات المهاجمة.

القاهرة —سبوتنيك.وذكر المركز الإعلامي للجماعة، على "تويتر" مساء اليوم السبت، أن مقاتلي أنصار الله صدوا هجومين شنهما الجيش اليمني من ثلاثة محاور باتجاه مواقع في الربوعة بعسير، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين، اثر استهدافهم بالصواريخ.

كما أفاد المركز بأن مقاتلي الجماعة قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات لجنود سعوديين في عاكفة بنجران، حققت إصابات مباشرة، وأشار إلى استهداف تجمعات عسكرية سعودية أخرى في موقع الهجلة بصاروخ محلي الصنع من نوع "زلزال1 "مداه 3 كيلومترات.

وفي نجران أيضا، تعرضت تجمعات لجنود سعوديين في موقع الضبعة لقصف مدفعي لـ"أنصار الله"، بحسب المركز.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.