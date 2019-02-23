الحكومة الليبية المؤقتة ترد على تقرير هيومان رايتس ووتش

بنغازي —سبوتنيك.وقالت الحكومة إن المدنيين المحتجزين لدى القوات الليبية سلموا أنفسهم باعتبارهم تابعين لجماعات إرهابية.
وقال بيان للحكومة المؤقتة، مساء اليوم السبت، إن "المعركة التي تجري داخل المدينة القديمة [بدرنة] ليس مواجهة مع مواطنين ولا مع قوة حماية درنة التي بايعت هي الأخرى البغدادي [في لإشارة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا]، بل مع متطرفين كبار".
وعن انتقاد المنظمة لاحتجاز الجيش لمدنيين، قالت الحكومة في بيانها، "المدنيين الذين تحتجزهم القوات المسلحة هؤلاء سلموا أنفسهم طوعا باعتبارهم إما ينتمون للقاعدة أو لقوة حماية درنة التي بايعت البغدادي".
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