الملك سلمان يتحدث عن دولة "مصيرها ومستقبلها واحد" مع المملكة

تحدث الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز عن دولة يربطها "مصير واحد ومستقبل واحد" مع المملكة العربية السعودية.

وأكد الملك سلمان أكد أن "زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعما لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة".

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وعقدت بينهما جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الرئيس السيسي أعرب عن "التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا لشخص الملك السعودي وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين".

وأكد السيسي على "أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن".

ووصل العاهل السعودي، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ، لكي يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.

وكان في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله شرم الشيخ، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.