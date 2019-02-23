إعفاء ابن سلمان من مهمته كسفير للسعودية في واشنطن وتعيينه نائبا لشقيقه

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير خالد بن سلمان سفير الملكة العربية السعودية السابق في واشنطن، في منصب نائب وزير الدفاع.

وتقرر تعيين خالد بن سلمان في منصب نائب وزير الدفاع بمرتبة وزير.

وعينت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، كسفيرة للسعودية في واشنطن، بمرتبة وزيرة، لتصبح أول سفيرة للملكة في التاريخ.

من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل.تشرفت بلقاء اخواني الابطال المصابين في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. اسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وان يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجل غير آجل pic.twitter.com/w2SkgqIVue — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 23, 2019

وشغل خالد بن سلمان منصب سفير المملكة في واشنطن منذ 22 أبريل/نيسان 2017، بعد أن عمل لفترة مستشارا في السفارة.

وحصل خالد بن سلمان على بكالريوس علوم الطيران، ودرس في أمريكا ثم باريس.

وقبل ساعات كان خالد بن سلمان قد غرد قائلا:"من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل.تشرفت بلقاء أخواني الأبطال المصابين في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. اسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وان يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجل غير آجل".

ابارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود تعيينها سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

ولسمو صاحب السمو الملكي

خالد بن سلمان بن عبدالعزيز تعيينه

نائب وزير الدفاع

ويستاهلون جنودنا البواسل حفظهم الله

💚🇸🇦#أوامر_ملكية pic.twitter.com/AYqAGzDe8J — Faisal Bin Meshrf (@faisalmishref) February 23, 2019

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وكان خالد بن سلمان قد عاد إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعاد ابن سلمان إلى واشنطن بعد ما يقرب من شهرين من مغادرته إلى الرياض، عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وأصدر الأوامر الملكية الجديدة، ولي العهد محمد بن سلمان، نائبا عن الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي غادر السعودية إلى شرم الشيخ.