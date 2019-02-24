أمر ملكي عاجل بشأن مصريين مسجونين في السعودية

أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا عاجلا بشأن مصريين مسجونين في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم الملك سلمان إلى بلده الثاني مصر، فقد أصدر أمره "بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة".

ويأتى قرار الملك سلمان وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاما ـ بما يمكنهم من العودة إلى مصر.

وتتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة الأمر الملكي مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى مصر.

وشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الملك سلمان.

ووصل العاهل السعودي، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ، لكي يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.