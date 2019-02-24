"أنصار الله" تعلن مقتل 9 بريطانيين بعملية في نجران

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة شنوا عملية وصفها بالنوعية في محور نجران، أسفرت عن مقتل 9 بريطانيين.

وحسب المركز، فإن القتلى البريطانيين كانوا بصدد شن زحوفات بمجاميع للجيش اليمني في جبهات الحدود مع السعودية.

🔥 عاجل | #نجران: مصرع 9 بريطانيين في عملية نوعية لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية في محور نجران وأكد مصدر عسكري أن القتلى البريطانيين كانوا بصدد شن زحوفات بمجاميع المنافقين في جبهات الحدود #التطبيع_خيانة #انفروا_خفافا_وثقالا — عاجل — المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMCB) February 23, 2019

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.