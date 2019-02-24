الحوثي: لا شيء يتقنه الحكام العرب غير دمار أوطانهم

انتقد القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، عدم التجاوب مع مبادرات إيقاف الحرب في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "سيأتي الأوروبيون إلى القمة المزمع انعقادها في شرم الشيخ لأخذ ما يريدون، بينما سيعود الحكام العرب بخفي حنين وهم يندبون حظهم ويولولون من المؤامرات التي هم في الأساس صانعوها أو داعموها".

وأضاف: "لا شيء يتقنونه غير دمار أوطانهم. فأمام تدمير اليمن قدمنا المبادرات لإيقافه بلا جدوى".

سيأتي الأوروبيون إلى القمةالمزمع انعقادها في شرم الشيخ لأخذ ما يريدون، بينماسيعود الحكام العرب بخفي حنين وهم يندبون حظهم ويولولون من المؤامرات التي هم في الأساس صانعوها أو داعموها،

فلا شيءيتقنونه غير دمار أوطانهم.

فامام تدمير اليمن قدمنا المبادرات لايقافه بلاجدوى

ومنهاهذه قبل عام https://t.co/LUwxbVcNdy — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 23, 2019

وأرفق الحوثي مبادرة قدمها في فبراير الماضي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب في اليمن، تتضمن تشكيل لجنة مصالحة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ووضع ضمانات دولية للبدء في إعادة إعمار اليمن وجبر الضرر، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام وإطلاق كافة المعتقلين لكل طرف.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.