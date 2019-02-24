أول تعليق للأمير خالد بن سلمان بعد إعفائه من منصبه

علق الأمير السعودي خالد بن سلمان، على إعفائه من منصب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيينه نائبا لوزير الدفاع.

وعبر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، متعهدا أن يكون سيفا لوزير الدفاع في وجه كل معتد على وطنه.

يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد —حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير الدفاع. وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 24, 2019

وأضاف الأمير خالد: "ها نحن نعود لميدان العز والشرف"، سائلا الله عز وجل التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة دينه ووطنه وقيادته.

ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع في وجه كل معتدي على وطننا الغالي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجالاً عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 24, 2019

​وصدر أمر ملكي سعودي، مساء أمس السبت، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه كسفير الرياض لدى واشنطن.