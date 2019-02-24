مقتل 9 عسكريين بريطانيين في عملية هجومية بالسعودية

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، مقتل تسعة بريطانيين في عملية نوعية في محور نجران، على الحدود السعودية، لافتة إلى أن "القتلى كانوا بصدد شن عمليات على الحدود".

وذكرت وكالة "سبأ"، أن "معارك اندلعت أمس السبت، في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تعلن السيطرة على تباب في جيزان وقنص جنديين سعوديين

ونقلت الوكالة، عن مصدر عسكري، أن "تسعة بريطانيين لقوا مصرعهم في عملية نوعية في محور نجران"، وأوضح المصدر، أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ "زلزال1" على تجمعات أخرى للجيش اليمني الذي يدعمه التحالف العربي بقيادة السعودية".

وكانت جماعة أنصار الله قد ذكرت، أن مقاتليها سيطروا على مواقع لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة شنوا، أمس السبت، عملية هجومية على مواقع يتمركز فيها الجيش اليمني شرق جبل جحفان في جيزان، انتهت بالسيطرة على عدة تباب.

وأضافت أن العملية أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات اليمنية، واغتنام "أنصار الله" أسلحة متنوعة.

في سياق متصل، نفذت جماعة أنصار الله قصفا مدفعيا على تجمعات عسكرية سعودية في موقع مشعل بجيزان، حقق إصابات مباشرة، حسب "المسيرة". وأشارت إلى قنص مقاتلي الجماعة، جنديين سعوديين في موقع مشعل.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.