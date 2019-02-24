مقتل 24 مدنيا إثر انفجار لغم في ريف سلمية وسط سوريا

أعلنت وكالة "سانا" عن مقتل 24 مدنيا نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بسيارة تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية.
وتمكنت قوات الجيش السوري وبإسناد جوي من القوات الروسية من استعادة السيطرة على كامل ريف حماة الشرقي بتاريخ 4-10-2017 بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي، الذي خلف في المنطقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة.
وبالرغم من قيام وحدات الجيش السوري والروسي بتفكيك معظم هذه المفخخات، إلا أن الحادثين اللذين وقعا خلال الأيام الأخيرة يشيران إلى احتمال وجود الكثير من الألغام المدفونة في الأراضي الزراعية ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
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