مقتل 24 مدنيا إثر انفجار لغم في ريف سلمية وسط سوريا

أعلنت وكالة سانا عن مقتل 24 مدنيا إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في منطقة ريف سلمية وسط سوريا.

أعلنت وكالة "سانا" عن مقتل 24 مدنيا نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بسيارة تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية.

© Sputnik . Sergei Pivovarov انفجار لغم في وجه جندي أثناء محاولة تفكيكه (فيديو)

يشار إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال الفترة القليلة الماضية حيث قتل في الثامن من الشهر الجاري 7 مدنيين وأصيب آخر جراء انفجار لغم زرعه إرهابيو "داعش" قبل خروجهم في محيط قرية رسم الأحمر بريف سلمية، وقبلها لقي خمسة مدنيين حتفهم منذ أيام قليلة، وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم " داعش " في منطقة رسم الأحمر شمال شرقي حماة

وتمكنت قوات الجيش السوري وبإسناد جوي من القوات الروسية من استعادة السيطرة على كامل ريف حماة الشرقي بتاريخ 4-10-2017 بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي، الذي خلف في المنطقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة.

وبالرغم من قيام وحدات الجيش السوري والروسي بتفكيك معظم هذه المفخخات، إلا أن الحادثين اللذين وقعا خلال الأيام الأخيرة يشيران إلى احتمال وجود الكثير من الألغام المدفونة في الأراضي الزراعية ما يعرض حياة المدنيين للخطر.