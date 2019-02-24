أمير قطر يصدر توجيها بشأن أمير الكويت

كلف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مجلس الوزراء القطري، بتدشين مشروع طريق المحور الذي سيحمل اسم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكدت "وكالة الأنباء القطرية"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن "رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، سيدشن اليوم الأحد، مشروع محور صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد من أهم الطرق الرئيسية في قطر".

سمو أمير البلاد المفدى يكلف رئيس الوزراء بتدشين مشروع طريق المحور، غدا /الاحد/، وسيحمل المشروع اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ويعتبر محور صباح الأحمد من أهم الطرق الرئيسية في الدولة. #قنا pic.twitter.com/CKMJt0OATW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 23, 2019

وأضافت أن "ممثل أمير الكويت يصل إلى الدوحة في زيارة للبلاد، يمثل خلالها سمو أمير الكويت في حفل تدشين مشروع محور صباح الأحمد، وكان في استقباله في مطار الدوحة الدولي معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية".

ممثل أمير الكويت يصل إلى الدوحة في زيارة للبلاد، يمثل خلالها سمو أمير الكويت في حفل تدشين مشروع "محور صباح الأحمد"، وكان في استقباله في مطار الدوحة الدولي معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 24, 2019

وترتبط قطر والكويت بعلاقات وثيقة، وقد تجلت في مناسبات عديدة، آخرها في الزيارة التي أجراها أمير قطر إلى دولة الكويت، في 4 فبراير/شباط الجاري، والتقى خلالها بأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/ حزيران 2017، عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مقاطعة قطر بريا وبحريا وجويا، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.