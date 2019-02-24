سعد الحريري يدعم نادين لبكي قبل حفل الأوسكار

حرص رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على دعم المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، قبل ساعات من الإعلان عن جوائز الأوسكار السينمائية.

ونال أحدث أفلام نادين لبكي، "كفر ناحوم"، ترشيحا للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، وذلك في الحفل المقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأحد 24 فبراير/شباط الجاري.

وغرد سعد الحريري لنادين لبكي عبر حسابه على "تويتر": "أتمنى كل التوفيق لنادين لبكي وطاقم فيلم "كفرناحوم" في ترشيحها لجائزة أوسكار. قلوبنا معك وكل لبنان فخور بك نادين لبكي".

أتمنى كل التوفيق لنادين لبكي وطاقم فيلم "كفرناحوم" في ترشيحها لجائزة أوسكار. قلوبنا معك وكل #لبنان فخور بك نادين لبكي. — Saad Hariri (@saadhariri) February 23, 2019

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أعلنت في شهر يناير/كانون الثاني، عن الترشيحات النهائية لحفل جوائز الأوسكار الـ91، الذي سيقام في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأعلن رسميا عن ترشح المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وفيلمها "كفر ناحوم"، لفئة أفضل فيلم أجنبي، إلى جانب الأفلام التالية، "Cold War" و"Shoplifters" و"Roma" و"Never Look Away".

وبذلك الترشيح في هذه الفئة، تحقق نادين لبكي سبقا، بأن تصبح هي أول امرأة عربية ترشح لجائزة أوسكار، بعد أن كانت الترشيحات السابقة مقتصرة على أفلام المخرجين العرب من الذكور.

© AFP 2018 / LOIC VENANCE رسميا... اللبنانية نادين لبكي أول مخرجة عربية ترشح للأوسكار

يذكر أن فيلم "كفر ناحوم" للبكي ترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي بحفل "غولدن غلوب".

و"كفر ناحوم " من إنتاج 2018، ومن إخراج نادين لبكي، وتم اختياره للتنافس على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي في عام 2018، ولكنه فاز بجائزة لجنة التحكيم.

ويروي الفيلم قصة "زين"، وهو صبي لبناني يقاضي والديه بسبب "جريمة" إهدائه الحياة، بسبب ظروفه القاضية، وإهمالهما له.

ويتتبع الفيلم حياة "زين" في الشوارع، مرورا بأن يكون "شخص بالغ" يبلغ من العمر 12 عاما، يهرب من والديه المهملين، ويتمكن من العيش في الشوارع بدهائه، ثم يعتني باللاجئين الإثيوبيين "رحيل" وابنها الصغير "يونس"، حتى يتم القبض عليه في جريمة، ويسعى لتبرئة نفسه في المحكمة.

يذكر أن هذه هي ثاني مرة يرشح فيها لبنان لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي للعام الثاني على التوالي، بعد فيلم "قضية رقم 23" في عام 2018، من بطولة عادل كرم، وكامل الباشا، ومن إخراج زياد دويري.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد الموافق 24 فبراير/شباط الجاري.