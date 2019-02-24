الإمارات تشطب 100 مليون دولار من ديون مواطنيها

ووفقا لما أوردته صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية شمل برنامج "عفو الديون" أكثر من ثلاثة آلاف شخص لديهم ديون لمنظمات ائتمانية.

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وأوضحت الحكومة أن المبادرة يجري تنفيذها من أجل توفير مستوى معيشي لائق لمواطنيها. وكما يعتقد ممثلو البنوك أن هذه الخطوة ستقلل من العبء على سكان الإمارات وستساهم في تعزيز "التسامح مع القيم".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات الإماراتية بإلاعفاء عن الديون ففي عام 2012، اعفت السلطات الاماراتية عن ديون بلغت حوالي 540 مليون دولار شملت 6 آلاف مواطن.