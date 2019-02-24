أبو الغيط: الموقف العربي والأوروبي موحد بشأن التدخل الإيراني

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن "الموقف العربي والأوروبي موحد بشأن رفض التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية".

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وأضاف أبو الغيط، في تصريحات لـ" سكاي نيوز عربية "، أن "التباين في المواقف بين العرب وأوروبا يتمحور حول الموقف من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى".

وعلى هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، أعرب الأمين العام للجامعة العربية، عن أمله في أن يكون الجانب الأوروبي "قد أدرك الآن أهمية استقرار العالم العربي وعدم التدخل في شؤون دوله الداخلية".

وفي الملف اليمني، شدد أبو الغيط، "على خطورة التدخل الإيراني في اليمن، ودعم ميليشيات الحوثي وعرقلة أي جهد لحل الأزمة"، مطالبا بموقف حاسم لمواجهة ذلك التدخل.

أما بخصوص ليبيا، فقد اعتبر أن الملف الليبي "بالغ التعقيد، بسبب التدخل الخارجي ورغبة الأطراف في استمرار الصراع".