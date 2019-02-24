القمة الأوروبية العربية الأولى تنطلق اليوم في شرم الشيخ

تنطلق اليوم، الأحد، في شرم الشيخ، وتستمر ليومين، قمة الاتحاد الأوروبي - الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية، يصل بمجمله لحوالي 50 وفداً من الطرفين.

شرم الشيخ- سبوتنيك. ويترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.

تعزيز العلاقات العربية الأوروبية

© AFP 2018 / Raad Adayleh مصدر في الاتحاد الأوروبي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لم تحن بعد ويحضر عن الاتحاد الأوروبي، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والممثلة العليا للسياسة الخارجية، فيديركا موغيريني، والمفوض الأوروبي لسياسة دول الجوار والتوسع، يوهانس هان.

وتسعى القمة بحسب بيان أوروبي، صدر أمس، إلى "تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيعالج القادة مجموعة واسعة من التحديات الحالية والفرص المشتركة، مثل التجارة والاستثمار والهجرة وتغير المناخ والأمن. كما توفر القمة أيضا فرصة للقادة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، بما فيها عملية السلام في الشرق الأوسط، اليمن، ليبيا وسوريا".

وتتمحور جلسة اليوم الأول حول "تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية سويا"، فيما تجري جلسة، غدا الاثنين، تحت عنوان "معالجة التحديات الإقليمية معا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد بادر إلى فكرة عقد القمة خلال لقاء سالزبورغ في سبتمبر/أيلول الماضي، ولذلك في مسعى لكي تكون القمة "فرصة للقادة للتأكيد على الحاجة إلى استراتيجية أكبر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي… ولمناقشة كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أنه من المتوقع أن يناقش القادة إمكانيات تطوير التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والأبحاث والتكنولوجيا (الرقمية) والسياحة وغيرها".





العاهل السعودي

أما أهم الحاضرين من دول الاتحاد الأوروبي فهم، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي، سبستيان كيرتس، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ورئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، وغيرهم.