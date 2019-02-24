الميلاد الرسمي لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال أفريقيا في طنجة المغربية

أعلن من مدينة طنجة المغربية، يوم أمس السبت، عن ميلاد شبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال أفريقيا.

توج اللقاء التشاوري لعدد من الهيئات السياسية الديمقراطية، المنعقد أمس السبت 23 شباط/ فبراير، ب طنجة ، بالإعلان رسميا عن ميلاد شبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال أفريقيا. بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري، الذي نظم بدعوة من حزب الأصالة والمعاصرة، "الإعلان عن الميلاد الرسمي لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال أفريقيا، من خلال المصادقة على أرضيتها السياسية، وترسيم قيادتها العليا المشكلة من الأمناء العامين للأحزاب الأعضاء، وتشكيل سكرتارية تشتغل تحت إشراف القيادة العليا".

وتضم الشبكة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الجزائر)، حزب جبهة المستقبل الجزائرية، حزب طلائع الحريات (الجزائر) حزب المؤتمر (مصر)، حزب حركة المستقبل الليبية، حزب ليبيا الأمة، حزب الأصالة والمعاصرة (المغرب)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المغرب)، حزب جبهة القوى الديمقراطية (المغرب)، حزب الاستقلال (المغرب)، حزب التقدم والاشتراكية (المغرب)، حزب التجمع من أجل موريتانيا، حزب اتحاد قوى التقدم (موريتانيا)، حزب حركة مشروع تونس، إلى جانب اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية بالعالم العربي.

وجاء في البيان الختامي أنه بعد مداولات عميقة، صريحة ومثمرة، متوجهة إلى المستقبل، وبعد تشخيص دقيق وموضوعي للوضع العام الحالي بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حصل التأكيد على "الهوية الديمقراطية، التقدمية، الاجتماعية

© REUTERS / Denis Balibouse المغرب يكشف تفاصيل جديدة بشأن استدعاء سفيريه من السعودية والإمارات (فيديو)

والحداثية للشبكة، باعتبارها حاملة لمشروع بديل عن المشاريع الرجعية والظلامية والليبرالية".

اللقاء المقبل في ليبيا

وشدد البيان على "ضرورة إشراك برلمانيي وشباب ونساء ومختلف فعاليات أحزاب الشبكة في اللقاءات المقبلة بغرض المساهمة في بلورة برامج عمل دقيقة وواضحة وعملية لتنزيلها عن طريق المؤسسات التشريعية التنفيذية"، معلنا، بشكل مبدئي، عن عقد اللقاء المقبل للشبكة في ليبيا، في ضيافة حزب "ليبيا الأمة"، مع تكليف حزب "الأصالة والمعاصرة" باقتراح برنامج عمل هذا اللقاء بتنسيق مع الحزب المستضيف.

كما تم خلال اللقاء التشاوري المصادقة على الأرضية السياسية لشبكة الأحزاب الديموقراطية بشمال إفريقيا، والتي حددت مجموعة من التحديات والقضايا ذات الأبعاد المشتركة والمتقاسمة، والتي أوصت "الهيئة المؤقتة العليا للتنسيق"، المشكلة من قادة الأحزاب الديمقراطية في شمال أفريقيا، بمعية الفرق الفنية التي ستتشكل من أطر هذه الأحزاب، إلى فتح ورش التفكير الجماعي المشترك بغاية الإحاطة بأقصى ما يمكن من خيوط نسج تشبيك حزبي وطني تقدمي ديمقراطي اجتماعي حداثي، فاعل ومستدام.