تهريب المومياوات... الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة تضبط شحنة متوجهة إلى بلجيكا

تمكنت الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، من ضبط أجزاء لمومياوات داخل أحد الطرود أثناء محاولة تهريبهم إلى خارج مصر.

وبحسب بيان لوزارة الآثار المصرية حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اليوم الأحد، ضبطت الأجزاء بالتعاون مع مسؤولي الأمن والجمارك بالمطار.

© Sputnik . Mohamed Hemeda تهريب مومياوات

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن سلطات الجمارك اشتبهت في وجود جسم غريب داخل أحد السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلي بلجيكا، وتحفظت السلطات على جميع الطرود، لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.

وأضاف همام، أن الوزارة شكلت لجنة مختصة برئاسة جرجس منير، مدير عام الوحدات الأثرية بمباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، قامت بعملية الفحص التي أكدت وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئه داخل جسم السماعة.

© Sputnik . Mohamed Hemeda تهريب مومياوات

و قال على رمضان، مدير الوحدات الأثرية بقرى البضائع، إن عمليات الفحص أكدت أثرية القطع، وصودرت لصالح وزارة الاثار، طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

وأضافت إيمان عبد الرؤوف، مدير عام المنافذ الأثرية، إن القطع المضبوطة عبارة عن ٦ أجزاء لاثنين المومياوات، عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى، واليد اليسرى والجزء العلوى من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدري للمومياء الثانية، بالإضافة إلى الجزء السفلى من اليد اليسرى لنفس المومياء.